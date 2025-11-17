San Miguel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

San Miguel präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,51 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte San Miguel 4,74 PHP je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,50 Prozent zurück. Hier wurden 372,91 Milliarden PHP gegenüber 390,50 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at