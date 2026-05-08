San Miguel Food and Beverage: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

San Miguel Food and Beverage hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 1,33 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte San Miguel Food and Beverage 1,27 PHP je Aktie eingenommen.

San Miguel Food and Beverage hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 103,10 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,88 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at