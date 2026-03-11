San Miguel Food and Beverage öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

San Miguel Food and Beverage gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,10 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 109,76 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 116,18 Milliarden PHP ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 7,84 PHP je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei San Miguel Food and Beverage ein Gewinn pro Aktie von 4,36 PHP in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 419,10 Milliarden PHP – ein Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem San Miguel Food and Beverage 400,85 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

