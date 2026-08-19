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19.08.2026 06:31:29
San Miguel Food and Beverage stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
San Miguel Food and Beverage hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,26 PHP je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat San Miguel Food and Beverage im vergangenen Quartal 102,15 Milliarden PHP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte San Miguel Food and Beverage 102,32 Milliarden PHP umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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