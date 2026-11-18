San Miguel hat am 15.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,93 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,510 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,43 Prozent auf 501,32 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 372,91 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at