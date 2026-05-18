San Miguel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

San Miguel stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 2,31 PHP. Im letzten Jahr hatte San Miguel einen Gewinn von 11,67 PHP je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 428,32 Milliarden PHP gegenüber 360,91 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at