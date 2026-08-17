San Miguel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

San Miguel hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,70 PHP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,43 PHP je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 535,78 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte San Miguel 357,29 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at