San Miguel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

San Miguel hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 26,12 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren -6,200 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 394,23 Milliarden PHP, gegenüber 395,86 Milliarden PHP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,41 Prozent präsentiert.

San Miguel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 39,72 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -7,100 PHP je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 485,35 Milliarden PHP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 575,38 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at