SAN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SAN hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,13 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,16 Prozent auf 9,57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at