SAN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SAN lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 145,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 158,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 213,39 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 230,96 JPY je Aktie erzielt worden.

SAN hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 37,87 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 31,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at