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13.05.2026 06:31:29
Sana Biotechnology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sana Biotechnology präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD gegenüber -0,210 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
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