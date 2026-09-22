22.09.2026 08:29:01

Sanae Takaichi Set to Highlight Japan's Investments in US Amid Defense Spending Pressure by Trump Administration: Report

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