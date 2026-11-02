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02.11.2026 06:31:29
Sanan Optoelectronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sanan Optoelectronics lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,57 Milliarden CNY – eine Minderung von 26,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,83 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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