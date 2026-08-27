Sanan Optoelectronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sanan Optoelectronics hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Sanan Optoelectronics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,84 Prozent auf 3,56 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at