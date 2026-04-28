Sanan Optoelectronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sanan Optoelectronics hat am 25.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 4,13 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Sanan Optoelectronics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,070 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sanan Optoelectronics 17,93 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,23 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at