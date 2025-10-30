Sanan Optoelectronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sanan Optoelectronics ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sanan Optoelectronics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,67 Prozent auf 4,83 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,015 CNY sowie einen Umsatz von 4,83 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at