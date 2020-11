SANANBIO ARK, die mobile Farm für alle Klimazonen, die Gemeinden mit frischen, lokalen Lebensmitteln versorgt

XIAMEN, China, 5. November 2020 /PRNewswire/ -- SANANBIO, ein führender Anbieter von Lösungen für die vertikale Landwirtschaft, gibt die Verfügbarkeit seiner klimagesteuerten mobilen Farm für Landwirte auf der ganzen Welt bekannt.

„3.300-4.400 Pfund Gurken, 7.700 Pfund Rucola oder 8.000 Pfund Kopfsalat. Dies sind die nachgewiesenen Jahreserträge, die wir zuversichtlich ankündigen können", erklärte Zhan Zhuo, Mitbegründer und CEO von SANANBIO. „Wir ‚produzieren' schlüsselfertige Farmen und diese hier ist mobil." Sie passt sich dank ihres Wärmedämmungssystems mit einer Wärmeleitfähigkeit unter 0,024 w/(m-K) an jedes Klima an. Eine der mobilen Farmen arbeitete wie üblich bei einer Kälte von -40 Grad Fahrenheit in Nordchina. Sie versorgte lokale Gemeinden mit lokalen Produkten und zeichnete sich durch eine reduzierte Kohlenstoffbilanz aus. Es ist schockierend, dass unsere Lebensmittel im Durchschnitt 1.500 Meilen zurücklegen, bevor sie den Verbraucher erreichen. Das erzeugte CO 2 und der Nährstoffverlust während des Transports können weder für den Planeten noch für die Menschen gut sein. Deshalb werden lokale Lebensmittel befürwortet. „Die schlüsselfertige Farm ist eine Lösung, die wir Regionen anbieten, in denen die Umwelt zu rau ist, um eine stabile landwirtschaftliche Produktion zu unterstützen", so Zhan.

Um das Farming zu optimieren, vereinfachte der Konstrukteur die Startprozeduren auf das Herstellen einer Steckverbindung: Über einen Stecker an der Außenseite wird das Gerät mit Strom versorgt, und dann können selbst Hydrokultur-Anfänger mit dem Anbau beginnen. Darüber hinaus können die Anbauer die Betriebskennzahlen überwachen und kontrollieren, indem sie einfach nur mit den Fingerspitzen über ihr Smartphone streichen.

„Indem wir die moderne Landwirtschaft vereinfachen, bieten wir Kindern und Stadtbewohner mehr Möglichkeiten, sich landwirtschaftlich zu engagieren. Wir haben eine mobile Farm in einem malaysischen Vorort, wo Kinder aus der Nachbarschaft die Farm besuchen, um die Hydrokultur auszuprobieren. Die Familien können einen schönen gemeinsamen Ausflug unternehmen, um dort ihre eigenen Salatzutaten auszuwählen. Als Photobiotech-Unternehmen fördern wir eine neue Generation von Landwirten", erläutert Zhan.

Für weitere Informationen über die mobile Farm besuchen Sie bitte www.sananbio.com/ark.

Über SANANBIO

SANANBIO ist ein Joint-Venture von Sanan Optoelectronics, einem der weltweit größten LED-Hersteller, und dem Institut für Botanik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, einem führenden Institut für Pflanzenwissenschaften. Mit einem Team aus LED-Experten und Pflanzenwissenschaftlern ist SANANBIO in der Lage, einfache CEA-Lösungen für Landwirte weltweit anzubieten. RADIX, ein Reddot-Preisträger, hat bei Landwirten in mehr als zwanzig Ländern breite Unterstützung gefunden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1326705/KV2_EN.jpg