Sanara MedTech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sanara MedTech hat am 24.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,180 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent auf 27,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,360 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sanara MedTech -1,140 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 103,12 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Sanara MedTech 86,67 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at