Sanara MedTech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sanara MedTech hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at