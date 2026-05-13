Sanara MedTech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sanara MedTech hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,410 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 27,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at