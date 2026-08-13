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13.08.2026 06:31:29
Sanara MedTech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sanara MedTech hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 28,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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