Sanara MedTech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sanara MedTech hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 28,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at