Sanathan Textiles: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sanathan Textiles äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,38 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,18 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,42 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at