Sanathan Textiles: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sanathan Textiles hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,26 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sanathan Textiles ein EPS von 2,38 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sanathan Textiles 18,04 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 120,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at