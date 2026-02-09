Sanathan Textiles präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sanathan Textiles hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sanathan Textiles ein EPS von 4,67 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,15 Prozent auf 10,79 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at