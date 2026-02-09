|
09.02.2026 06:31:29
Sanathan Textiles präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sanathan Textiles hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sanathan Textiles ein EPS von 4,67 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,15 Prozent auf 10,79 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!