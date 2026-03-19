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19.03.2026 06:31:28
SanBio legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SanBio gab am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
SanBio vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,350 USD. Im Vorjahr waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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