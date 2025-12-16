SanBio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SanBio ließ sich am 15.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SanBio die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,95 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -12,290 JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at