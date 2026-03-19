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19.03.2026 06:31:28
SanBio präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SanBio hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 14,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SanBio -10,470 JPY je Aktie generiert.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 52,550 JPY gegenüber -41,860 JPY im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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