SanBio stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SanBio veröffentlichte am 15.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 10,71 JPY gegenüber -21,380 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at