SanBio: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SanBio präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

SanBio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,420 JPY je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at