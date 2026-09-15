|
15.09.2026 06:31:28
SanBio: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SanBio präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
SanBio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,420 JPY je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: ATX vor vorsichtigem Start -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte nur leicht schwächer in den Handel starten, während der deutsche Leitindex stabil erwartet wird. An den Börsen in Fernost sind am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.