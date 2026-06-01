Sanblue informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanblue hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sanblue ein Ergebnis je Aktie von -0,030 INR vermeldet.

Umsatzseitig standen 8,6 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 48,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanblue 16,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,380 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,660 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Sanblue hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 31,85 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 90,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 16,73 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at