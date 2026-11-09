Sanblue informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanblue hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,390 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sanblue mit einem Umsatz von insgesamt 19,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 374,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at