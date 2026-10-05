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05.10.2026 09:16:38
Sánchez kündigt Neuwahlen in Spanien an
MADRID (dpa-AFX) - Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez hat bei einer Ansprache im Fernsehen Neuwahlen für den 29. November angekündigt. Damit zog er die Konsequenzen aus der Niederlage seiner Minderheitsregierung bei der Abstimmung am Freitag im Parlament über zwei Dekrete zur Bekämpfung der Krise auf dem Wohnungsmarkt./ro/DP/mis
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