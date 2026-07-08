Sanchez nennt Spaniens Beziehungen zu den USA "sehr positiv"

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Die Beziehungen Spaniens zu den USA sind nach den Worten von Ministerpräsident Pedro Sanchez "sehr positiv". "Spanien ist ein Land, das immer daran arbeitet, stärkere Beziehungen zu seinen Verbündeten aufzubauen", sagte Sanchez am Mittwoch vor Journalisten auf dem Nato-Gipfel in Ankara. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Spanien während eines Gesprächs mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte scharf angegriffen.

Die spanische Regierung hatte sich in diesem Jahr geweigert, dem US-Militär die Nutzung ihrer Stützpunkte oder ihres Luftraums für Flüge im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg zu gestatten. Sanchez hatte diesen Krieg kritisiert. Trump sagte damals, er werde den Handel mit der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone einstellen. Diese Drohung wiederholte er am Mittwoch.

Sanchez sagte, er nehme die Kommentare mit "Ruhe, Geduld, einer gewissen Normalität" auf. Er wies darauf hin, dass Handelsverhandlungen innerhalb der Europäischen Union nur auf der Ebene der Institutionen des Blocks stattfinden könnten.

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July 08, 2026 10:46 ET (14:46 GMT)