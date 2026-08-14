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14.08.2026 06:31:29
Sanco Trans: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sanco Trans lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 9,40 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sanco Trans noch ein Gewinn pro Aktie von 9,22 INR in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 379,7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 336,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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