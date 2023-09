Sandalen für die ganze Welt: Birkenstock-Werk in Pasewalk eröffnet

Der Schuhhersteller Birkenstock eröffnet eine neue Fabrik in Mecklenburg-Vorpommern. Die Sandalen mit dem orthopädischen Fußbett verkaufen sich weltweit so rasant, dass das Werk in Görlitz eine Entlastung brauchte. 1000 Jobs sollen in Pasewalk entstehen. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel