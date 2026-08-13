Sandbridge Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sandbridge Acquisition A stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sandbridge Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -2,280 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 33,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 30,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at