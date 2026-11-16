Sandbridge Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sandbridge Acquisition A stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,02 USD gegenüber 0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 30,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at