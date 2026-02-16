16.02.2026 06:31:31

Sanden gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sanden präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,24 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sanden -8,140 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52,36 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,02 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,46 JPY gegenüber -6,980 JPY je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sanden im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 190,88 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 183,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

