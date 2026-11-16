Sanden stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sanden hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,93 JPY. Im Vorjahresquartal waren 3,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,31 Prozent auf 54,37 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at