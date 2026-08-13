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13.08.2026 06:31:29
Sandhar Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sandhar Technologies lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,65 INR je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,77 Prozent auf 13,82 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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