Sandhar Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sandhar Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,56 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,97 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Sandhar Technologies im vergangenen Quartal 11,85 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sandhar Technologies 9,74 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at