Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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31.10.2026 19:11:01
Sandisk: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On the earnings call held on Oct. 29, 2026, to review results for its 2027 fiscal first quarter ended Oct. 2, Sandisk (NASDAQ:SNDK) reported quarterly revenue of $11 billion. Demand for NAND flash memory, a non-volatile storage chip technology, is accelerating as artificial intelligence workloads expand. Long-term customer contracts give management direct visibility into future bit allocations. Three takeaways from management explain how this market dynamic shapes the business.
Sandisk uses new business model (NBM) agreements, which are multiyear customer volume commitments backed by financial guarantees, to lock in supply allocations. These contracts insulate revenue from short-term spot market pricing swings.
Enterprise servers require vast arrays of flash storage to maintain working context during artificial intelligence inference processing. Data center applications now account for half of all industry memory bits, up from 20% earlier this decade.
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