Sandisk-Aktie legt zweistellig zu: Speicherchip-Hersteller mit Kurssprung

Bernstein wirft das alte Kursziel für die Sandisk-Aktie über Bord und traut dem Speicherchip-Konzern fast das Doppelte zu. Das sind die Gründe.

Bernstein-Analyst Newman hebt das Kursziel für Sandisk von 1.700 auf 3.000 US-Dollar an

Auch Jefferies und Susquehanna sehen bei der Sandisk-Aktie deutlich höhere Kursziele

Neue Langfristverträge sollen die Speicherchip-Branche stabiler und planbarer machen

Die Sandisk-Aktie zieht am Dienstag an der NASDAQ zeitweise 10,55 Prozent auf 2.297,34 US-Dollar an. Hintergrund des steilen Anstiegs ist eine Experteneinschätzung: Bernstein-Analyst Mark Newman hat sein Kursziel für den Speicherchip-Hersteller von 1.700 auf 3.000 US-Dollar angehoben. Damit sieht der Experte ein Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag und liegt mit seiner Einschätzung auf Rang zwei aller bei FactSet erfassten Analystenziele für die Aktie.

Neue Lieferverträge als Auslöser

Newman begründet die Anhebung mit einem Strukturwandel bei den langfristigen Lieferverträgen der Speicherbranche. Wie MarketWatch unter Berufung auf die Analystennotiz schreibt, waren frühere Vereinbarungen stark zugunsten der Kunden ausgelegt. Die neuen Verträge enthalten dagegen Vorauszahlungen, die Sandisk finanziell absichern sollen. Zudem sind neue Preise enthalten, die Kunden stärker an den Vertrag binden, selbst wenn der Markt nachgeben sollte. Newman sieht darin einen Wendepunkt für die gesamte Branche, die bislang von volatilen Preisbewegungen und zyklischen Abschwüngen geprägt war.

Mehrere Analystenhäuser ziehen nach

Newman ist mit seiner Einschätzung nicht allein. Laut TipRanks hat Susquehanna-Analyst Mehdi Hosseini mit 3.250 US-Dollar höchste Kursziel für die Sandisk-Aktie ausgegeben. Auch Jefferies-Analyst Blayne Curtis hat sein Kursziel auf 3.000 US-Dollar angehoben und verweist dabei laut MarketWatch auf steigende Speicherpreise sowie auf Marktanteilsgewinne bei Enterprise-SSDs, die in Rechenzentren und für KI-Workloads eingesetzt werden. Ferner spricht Curtis davon, dass auch Apple und Microsoft zuletzt die Preise für Geräte wie iPad, MacBook Pro und Xbox angehoben haben, was Sandisk laut seiner Einschätzung zusätzlich begünstigen dürfte.

Rekordlauf mit Vorgeschichte

Der aktuelle Kurssprung reiht sich in einen Lauf ein, der die Sandisk-Aktie zu einer der auffälligsten Geschichten unter den Speicherchip-Werten gemacht hat. Die Aktie steuert damit auf ein Rekordquartal zu, nachdem das Papier in den vorangegangenen Jahresvierteln schon jeweils kräftig zulegen konnte. Auch das jüngst erreichte Allzeithoch von 2.354,39 US-Dollar rückt wieder in den Fokus. Sandisk ist erst seit der Abspaltung von Western Digital im Februar 2025 als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert.

Ob sich die optimistischen Kursziele halten lassen, dürfte sich an den nächsten Quartalszahlen zeigen, wenn sich erstmals ablesen lässt, wie stark die neuen Lieferverträge tatsächlich auf Umsatz und Marge durchschlagen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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