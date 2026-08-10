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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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10.08.2026 11:52:00

Sandisk Can Now Buy Back $15.5 Billion of Its Own Stock. That's 8.6% of the Company.

Memory maker Sandisk (NASDAQ: SNDK) reported fiscal fourth-quarter results last Wednesday, and the quarter itself wasn't the biggest news in the release. The board approved an additional $14 billion share repurchase program, bringing Sandisk's total remaining buyback authorization to $15.5 billion.For perspective, the market values the entire company at about $181 billion as of this writing. Spent at recent prices, $15.5 billion would retire about 8.6% of Sandisk's shares.Whether the program delivers that much value comes down to the cash flow funding it -- cash flow that mostly didn't exist a year ago.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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