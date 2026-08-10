Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
10.08.2026 11:52:00
Sandisk Can Now Buy Back $15.5 Billion of Its Own Stock. That's 8.6% of the Company.
Memory maker Sandisk (NASDAQ: SNDK) reported fiscal fourth-quarter results last Wednesday, and the quarter itself wasn't the biggest news in the release. The board approved an additional $14 billion share repurchase program, bringing Sandisk's total remaining buyback authorization to $15.5 billion.For perspective, the market values the entire company at about $181 billion as of this writing. Spent at recent prices, $15.5 billion would retire about 8.6% of Sandisk's shares.Whether the program delivers that much value comes down to the cash flow funding it -- cash flow that mostly didn't exist a year ago.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.08.26
|Trotz Rekordzahlen: Warum die Aktien von Sandisk und Western Digital kräftig abgeben (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|381,60
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.