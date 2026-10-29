SanDisk Aktie
WKN: 897826 / ISIN: US80004C1018
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29.10.2026 21:35:46
Sandisk Corp. Reveals Rise In Q1 Profit
(RTTNews) - Sandisk Corp. (SNDK) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $8.101 billion, or $52.60 per share. This compares with $112 million, or $0.75 per share, last year.
Excluding items, Sandisk Corp. reported adjusted earnings of $7.624 billion or $49.51 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 377.9% to $11.031 billion from $2.308 billion last year.
Sandisk Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.101 Bln. vs. $112 Mln. last year. -EPS: $52.60 vs. $0.75 last year. -Revenue: $11.031 Bln vs. $2.308 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 55.00 To $ 57.00 Next quarter revenue guidance: $ 12.200 B To $ 12.600 B
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