Sandisk Corp Shares Surge 13% After Strong Q2 Earnings
(RTTNews) - Sandisk Corp. (SNDK) jumped 12.58 percent to $607.26 up $67.96 on Friday, after reporting sharply higher second-quarter results compared with last year.
The company posted net income of $803 million, or $5.15 per share, versus $104 million, or $0.72 per share, a year earlier on the Nasdaq. Adjusted earnings rose to $6.20 per share from the prior-year period.
Revenue climbed 61.5 percent year over year to $3.02 billion, driven by strong demand across its product portfolio. The stock traded between $599.00 and $676.69 during the session and has a 52-week range of $27.89 to $676.69.
