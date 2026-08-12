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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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12.08.2026 20:13:00

Sandisk Could Be a Generational Buy at These Levels

Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been quite the stock in 2026. It rose nearly 900% from the start of the year to the end of June, but it has given up around half of those gains in the weeks since,  which I think presents an incredible buying opportunity. Few stocks have the upside potential that Sandisk has, and at any moment, a rally could send it back toward its all-time high. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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