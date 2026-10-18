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18.10.2026 07:30:00

Sandisk Is Dominating the S&P 500 in 2026. Can It Repeat in 2027?

Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been the top-performing S&P 500 stock for most of 2026, until it was recently surpassed by the surging pharmaceutical company Moderna. Still, Sandisk is holding onto second place by a wide margin, and it has risen nearly 500% this year; not a bad one-year gain! 

However, what's in the past is in the past. The question is, can Sandisk repeat its performance again in 2027?

While there are several other strong candidates for stocks looking like great investments in 2027, I have a hard time believing that Sandisk won't be one of them, as the same conditions that pushed it higher in 2026 will remain in 2027.

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