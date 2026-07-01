Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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01.07.2026 16:52:00
Sandisk Is One of the Biggest Winners After Micron's Blowout Earnings
Micron Technology's (NASDAQ: MU) fiscal 2026 third-quarter earnings left no doubt that the memory boom is still here. Not only did the company smash guidance, but it also told investors to expect more than 20% sequential growth for its fiscal 2026 fourth quarter. Naturally, investors piled into Micron after earnings, but it's not the only winner. Sandisk (NASDAQ: SNDK) might be the better play post-Micron earnings, and investors should look with anticipation leading up to when Sandisk reveals its latest results in August.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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