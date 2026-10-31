Sandisk Is Splitting Its Stock 8-for-1. History Says What Usually Happens to Stocks After a Split Announcement.

Sandisk (NASDAQ:SNDK) gave investors two pieces of news on Thursday, Oct. 29. The flash memory company's fiscal first-quarter revenue grew 23% over the previous quarter to $11.0 billion. And the board approved an eight-for-one stock split, with split-adjusted trading expected to start Friday, Nov. 20.

Does a split announcement tell investors anything about where a stock heads next? I checked what happened over the year after eight big-name split announcements, measured from every stock's close on announcement day.

Five of the eight were up one year later, and the median stock rose around 26%. Five also beat the S&P 500. But the results ran from a 43% drop to a 79% gain.

Continue reading